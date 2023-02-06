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Люди несут цветы к посольствам Турции и Сирии в Беларуси

Люди несут цветы к посольствам Турции и Сирии в Беларуси

Люди несут цветы к посольствам Турции и Сирии в Минске, выражая соболезнования народам этих стран в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясений, сообщает БелТА.


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