ФОТОФАКТ: Минск отмечает 956-й день рождения

Выходные, 9-10 сентября, в Минске проходят под знаком празднования Дня города. Минчан и гостей столицы приглашают принять участие в праздничных мероприятиях.Сегодня гуляет весь Минск - для этого организаторы продумали программу до мелочей. Представлен город древний, образовательный, молодежный, национальный, спортивный. Основные торжества развернулись на проспекте Победителей.

