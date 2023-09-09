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ФОТОФАКТ: Минск отмечает 956-й день рождения

ФОТОФАКТ: Минск отмечает 956-й день рождения

Выходные, 9-10 сентября, в Минске проходят под знаком празднования Дня города. Минчан и гостей столицы приглашают принять участие в праздничных мероприятиях.Сегодня гуляет весь Минск - для этого организаторы продумали программу до мелочей. Представлен город древний, образовательный, молодежный, национальный, спортивный. Основные торжества развернулись на проспекте Победителей.

Кульминацией насыщенного праздничного дня станет красочный салют, который начнется в 23:00. Его запустят в сквере Старостинская Слобода.


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