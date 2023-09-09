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Инфляция 1560 % и "Картка спажыўца": как в 1992-м белорусы выживали при новой экономике
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
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