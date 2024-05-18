ФОТОФАКТ: победителей республиканского конкурса детского рисунка наградили в Белтелерадиокомпании

Нам мир завещано беречь! Победителей республиканского конкурса детского рисунка сегодня наградили в Белтелерадиокомпании.

Открытый конкурс проводился по инициативе Белорусского общественного объединения ветеранов к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

К слову, медиахолдинг выступил партнером конкурса.

Детям предложили поразмышлять на важнейшие темы: война и мир, Великая Победа и память героев. К участию пригласили три возрастные группы: 7-9, 10-12 и 13-15 лет.

Всего на конкурс прислали около 6 тыс. работ, из них эксперты выбрали 63. Все участники получили ценные призы. По итогам конкурса издан каталог.























