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ФОТОФАКТ: праздничные мероприятия проходят в Минске

ФОТОФАКТ: праздничные мероприятия проходят в Минске

9 Мая в Минске проходят народные гулянья. Праздничныелокациирасположились на зеленой зоне между Дворцом спорта и Музеем истории ВОВ вдоль проспекта Победителей, в Парке Победы и"Чижовка-Арены".


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