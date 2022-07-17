ФОТОФАКТ: Прогулка по Городу мастеров на "Славянском базаре - 2022"

Около 300 ремесленников из Беларуси и России привезли свои работы на "Славянский базар" - 2022. Тут можно увидеть изделия из металла, камня, дерева, кожи, шерсти, соломки, стекла, лозы… Всего и не перечислишь.

И если взрослые толпятся у палаток с украшениями и предметами интерьера, то дети "залипают" возле игрушек - котиков, медвежат, куколок и мультяшных героев. Повторяющихся работ в Городе мастеров нет, каждое изделие со своим характером и неповторимой аурой. Неизменно только одно - любая работа хранит частичку сердца мастера и тепло его рук. Покупать и дарить такие вещи всегда особенно приятно.

Ну что, мы вас заинтриговали? Тогда предлагаем совершить вместе с нами виртуальную прогулку по Городу мастеров и посмотреть, какие сувениры в этом году увезут домой гости фестивального Витебска.























































