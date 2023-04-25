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ФОТОФАКТ: Радуница на Восточном кладбище Минска

ФОТОФАКТ: Радуница на Восточном кладбище Минска

25 апреля православные христиане отмечают Радуницу - день всецерковного поминовения усопших. В этот день белорусы отправились на кладбища, чтобы прибрать могилки родных и помолиться об упокоении их душ. Как отмечают Радуницу на Восточном кладбище Минска, смотрите в фоторепортаже "Беларусь сегодня".


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Фото: sb.by

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