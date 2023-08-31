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ФОТОФАКТ: Школьники и их родители выбирают букеты к 1 сентября

ФОТОФАКТ: Школьники и их родители выбирают букеты к 1 сентября

Накануне Дня знаний школьники и их родители выбирают букеты в подарок для педколлективов, пишет БЕЛТА.


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Фото: БЕЛТА

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