ФОТОФАКТ: Церемония награждения победителей XX Международного детского музыкального конкурса "Витебск" - вспоминаем, как это было

Красивые, искренние и невероятно талантливые. 15 июля в на "Славянском базаре" в Витебске подвели итоги юбилейного, 20-го детского международного конкурса.

15 юных артистов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Чехии, Канады, Италии, Мексики и других стран прошли жесткий отбор, чтобы выступить на сцене концертного зала "Витебск".

Предлагаем вспомнить, как это было, и еще раз испытать гордость за белоруса Елисея Касича, который стал обладателем Гран-при детского музыкального конкурса на "Славянском базаре" - 2022.