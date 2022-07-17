3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФОТОФАКТ: Церемония награждения победителей XX Международного детского музыкального конкурса "Витебск" - вспоминаем, как это было
Красивые, искренние и невероятно талантливые. 15 июля в на "Славянском базаре" в Витебске подвели итоги юбилейного, 20-го детского международного конкурса.
15 юных артистов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Чехии, Канады, Италии, Мексики и других стран прошли жесткий отбор, чтобы выступить на сцене концертного зала "Витебск".
Предлагаем вспомнить, как это было, и еще раз испытать гордость за белоруса Елисея Касича, который стал обладателем Гран-при детского музыкального конкурса на "Славянском базаре" - 2022.
ФОТОФАКТ: Фестиваль барабанщиц и мажореток на "Славянском базаре" - градус красоты и грации просто зашкаливает
Белоруска Анна Трубецкая и Марта из Италии - лидеры первого этапа конкурса молодых вокалистов на "Славянском базаре"
Лукашенко: На открытии "Славянского базара" звучал украинский язык и будет звучать
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов