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ФОТОФАКТ: В Беларуси празднуют Международный день защиты детей

ФОТОФАКТ: В Беларуси празднуют Международный день защиты детей

1 июня почти во всех странах мира отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что именно взрослые несут ответственность за них.

Этот день также служит напоминанием обществу, что соблюдение и уважение прав ребенка является важнейшим условием формирования гуманного, справедливого и благополучного общества.

Различные культурные мероприятия пройдут в этот день по всей стране, пишет БЕЛТА.


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Фото: БЕЛТА

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