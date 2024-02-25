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ФОТОФАКТ: Выборы-2024

ФОТОФАКТ: Выборы-2024

В Беларуси проходит единый день голосования. Граждане избирают депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и местных советов депутатов двадцать девятого созыва.


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