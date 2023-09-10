3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФОТОФАКТ: в белорусской столице прошел Минский полумарафон
Минский полумарафон традиционно проводится с 2013 года и собирает всех любителей бега. В этом году их количество составило 15 тыс., среди которыхсильнейшие бегуны не только из Беларуси, но и спортсмены из-за рубежа. В забегах приняли участие представители 17 стран: США, Швейцарии, Литвы, Латвии, Казахстана, России, Австрии, Турции и др.
Также в полумарафоне участвовали 12 сотрудниковБелтелерадиокомпании. Из них трое пробежали дистанцию21,1 км,двое - 10,5 км и семьсотрудников приняли участие в забеге на 5 км.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все