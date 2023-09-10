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ФОТОФАКТ: в белорусской столице прошел Минский полумарафон

ФОТОФАКТ: в белорусской столице прошел Минский полумарафон

Минский полумарафон традиционно проводится с 2013 года и собирает всех любителей бега. В этом году их количество составило 15 тыс., среди которыхсильнейшие бегуны не только из Беларуси, но и спортсмены из-за рубежа. В забегах приняли участие представители 17 стран: США, Швейцарии, Литвы, Латвии, Казахстана, России, Австрии, Турции и др.

Также в полумарафоне участвовали 12 сотрудниковБелтелерадиокомпании. Из них трое пробежали дистанцию21,1 км,двое - 10,5 км и семьсотрудников приняли участие в забеге на 5 км.


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