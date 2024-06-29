ФОТОФАКТ: В Минске прошел Республиканский праздник для выпускников "Паруса мечты"

28 июня в Минске у Дворца спорта прошел Республиканский праздник для выпускников вузов - 2024.



В торжестве на свежем воздухе приняли участие около 3 тыс. выпускников вузов из всех регионов страны. От Минска отметили выпускной около 2 тыс. лучших из лучших, почти 1 тыс. молодых людей прибыли из регионов.



















































































