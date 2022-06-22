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ФОТОФАКТ: За несколько часов до войны - реконструкция событий 22 июня 1941 года

На рассвете в Брестской крепости снова дали бой: на Кобринском укреплении прошла военно-историческая реконструкция. Здесь воссоздали ключевые эпизоды обороны цитадели: нападение, контратаки и взятие в плен мирных жителей.

В мероприятии помимо белорусов приняли участие реконструкторы из России, Японии, Китая, Эстонии, Чехии и других стран. На театрализованном поле боя задействовали раритетные машины, мотоциклы, танки и даже самолет.

А началась реконструкция "22 июня. Брестская крепость" с воссоздания последнего мирного дня.

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