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ФОТОФАКТ: За несколько часов до войны - реконструкция событий 22 июня 1941 года
На рассвете в Брестской крепости снова дали бой: на Кобринском укреплении прошла военно-историческая реконструкция. Здесь воссоздали ключевые эпизоды обороны цитадели: нападение, контратаки и взятие в плен мирных жителей.
В мероприятии помимо белорусов приняли участие реконструкторы из России, Японии, Китая, Эстонии, Чехии и других стран. На театрализованном поле боя задействовали раритетные машины, мотоциклы, танки и даже самолет.
А началась реконструкция "22 июня. Брестская крепость" с воссоздания последнего мирного дня.
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