Фотографировались на трупах как на добыче - свидетель о том, что происходило в Одессе в мае 2014 года

2 мая 2014 года в Одессе противники майданаспрятались от уличных потасовок в Доме профсоюзов, а здание подожгли. Тех, кто пытался спастись, расстреливали, избивали, издевались. Националистами были заживо сожжены 48 человек, еще 200 человек пострадали. Те события стали одним из символов украинского нацизма.

По его словам, до этого были другие разгоны антимайданно настроенных людей, людей, настроенных против нацистского переворота, в частности, в Харькове, Запорожье, Николаеве. Но именно в Одессе все сложилось наиболее ярко, кроваво и цинично. Самый основной момент здесь был даже не связан с массовым убийством. Самый основной момент был связан с тем, что было после этого массового убийства. То, как люди, которые эти массовые убийства совершили, впоследствии добивали раненых. Как они глумились над трупами, измывались, фотографировались на них как на какой-то добыче, вспоминает свидетель тех страшных событий.