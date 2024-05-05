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Фотографировались на трупах как на добыче - свидетель о том, что происходило в Одессе в мае 2014 года
2 мая 2014 года в Одессе противники майданаспрятались от уличных потасовок в Доме профсоюзов, а здание подожгли. Тех, кто пытался спастись, расстреливали, избивали, издевались. Националистами были заживо сожжены 48 человек, еще 200 человек пострадали. Те события стали одним из символов украинского нацизма.
События 2 мая были достаточно прогнозируемы, не для всех, но для нас были, рассказывает активист антимайданного одесского подполья, волонтер, кандидат медицинских наук Владимир Грубник.
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По его словам, до этого были другие разгоны антимайданно настроенных людей, людей, настроенных против нацистского переворота, в частности, в Харькове, Запорожье, Николаеве. Но именно в Одессе все сложилось наиболее ярко, кроваво и цинично. Самый основной момент здесь был даже не связан с массовым убийством. Самый основной момент был связан с тем, что было после этого массового убийства. То, как люди, которые эти массовые убийства совершили, впоследствии добивали раненых. Как они глумились над трупами, измывались, фотографировались на них как на какой-то добыче, вспоминает свидетель тех страшных событий.
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