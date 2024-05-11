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Фотография 80-летнего священника Евсигния Крокаса - одна из самых известных в годы Великой Отечественной
Священник Евсигний Крокас вгоды Великой Отечественной войны служил в деревне Милевичи Житковического района. Батюшке было под 80. Но несмотря на возраст, он сотрудничал с партизанским отрядом, сообщал о передвижении войск вермахта и нахождении карательных отрядов.
Когда возникала опасность для людей, он собирал прихожан и указывал, куда нужно уйти для того, чтобы спрятаться. Мало того, он сам лично уводил местных жителей лесными тропами в партизанский отряд. Из этого следует, что он был, видимо, и связным.
На службах, несмотря на запреты оккупационных властей, батюшка зачитывал прихожанам сводки Совинформбюро, боевые листки, статьи из газеты "Правда". Молился за победу советских войск. В отместку полицаи из огнеметов подожгли храм. Сожгли и дом священника. Прихожане для своего пастыря построили землянку. Домов не хватало, так как неоднократно проходили карательные экспедиции.
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"В 1943 году батюшка пострадал от полицаев. Зима, февраль. 15 февраля - Сретенье Господне. Отца Евстигния избили за пределами деревни. Так как он возвращался из лесу, видимо, у него была какая-то встреча с местными партизанами. Его избили и даже разули. Он босым в мороз вернулся в свою землянку. К сожалению, из этой землянки самостоятельно батюшка уже не смог выйти - он скончался", - рассказал протоиерей Геннадий Хаткевич.
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