Фотография 80-летнего священника Евсигния Крокаса - одна из самых известных в годы Великой Отечественной

Когда возникала опасность для людей, он собирал прихожан и указывал, куда нужно уйти для того, чтобы спрятаться. Мало того, он сам лично уводил местных жителей лесными тропами в партизанский отряд. Из этого следует, что он был, видимо, и связным.

Протоиерей Геннадий Хаткевич, настоятель Спасо-Преображенского храма г. Чечерска, клирик Гомельской епархии