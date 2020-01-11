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Фотокадры колядного праздника в рубрике "Объективно"

Подборка самых ярких фотокадров колядного праздника. Прямо сейчас в совместном проекте АТН и информационного агентства БелТА - снимки о зимних традициях белорусов из разных уголков страны. "Объективно".

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