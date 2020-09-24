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Фотовыставка художественного косплея открылась в Минске

Примерить на себя образ героя любимого фильма, сериала или компьютерной игры. В Минске открылась первая в Беларуси фотовыставка художественного косплея. Образы на полотнах, созданные Павлом Росолько, для самого автора - художественный эксперимент.



Работа над героями выставочных произведений включает в себя подбор реквизита, грим и саму фотосъемку. Каждый из участников проекта помогал сделать особенным привычный образ давно известных персонажей.

Окончательная стадия обработки художественного косплея - цифровая графика. Над выставкой перевоплощения автор работал более трех лет.

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