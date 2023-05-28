Фотовыставка о "Славянском базаре" открылась в торговом центре "Столица"

Самые яркие фестивальные моменты "Славянского базара" за минувшие десятилетия. Все эмоции - на фото. Экспозиция открылась в минском торговом центре "Столица".

24 фотокадра погружают в атмосферу разных лет и приглашают на XXXII Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске", который стартует уже в июле. Вспомнить и заново пережить моменты "Славянки" приехали звезды белорусской эстрады, которые в разные годы выступали на "Славянском базаре в Витебске". Они организовали интерактив.

