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Фотовыставка о "Славянском базаре" открылась в торговом центре "Столица"
Самые яркие фестивальные моменты "Славянского базара" за минувшие десятилетия. Все эмоции - на фото. Экспозиция открылась в минском торговом центре "Столица".
24 фотокадра погружают в атмосферу разных лет и приглашают на XXXII Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске", который стартует уже в июле. Вспомнить и заново пережить моменты "Славянки" приехали звезды белорусской эстрады, которые в разные годы выступали на "Славянском базаре в Витебске". Они организовали интерактив.
В этом году легендарной концертной площадке "Славянского базара в Витебске" исполняется 35 лет. "Мгновения фестиваля" можно будет увидеть до 23 июня, затем фотопроект отправится на площадку павильона Республики Беларусь - на ВДНХ в Москве.
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