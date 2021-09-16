Фотовыставка "Сердце земли моей" ко Дню народного единства

Я считаю, что это в нашем генетическом коде заложено - любить Беларусь. А я вот люблю в Беларуси Гродненщину, поскольку я там родился, и это моя земля. Она похорошела и стала жемчужиной за годы независимости нашей страны. Красота нашей земли очаровала меня, и я хочу, чтобы ею были очарованы все, кто смотрит мои фотографии, а выставка во многих странах побывала, и везде она вызывала какие-то положительные эмоции.

Александр Лосминский, журналист, фотохудожник, краевед