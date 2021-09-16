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Фотовыставка "Сердце земли моей" ко Дню народного единства

"Сердце земли моей" - фотобаннер с таким названием стал заглавным на выставке ко Дню народного единства. Экспозиция открылась сегодня в Президентской библиотеке Беларуси. Автор - журналист, фотограф, общественный деятель Александр Лосминский. Уроженец Гродненщины много лет фиксирует родные края. В объективе его фотокамеры леса, поля, архитектурные памятники и, конечно, люди нашей страны. То, что составляет ядро Беларуси. Именно гродненские земли в 1939-м стали главным историческим игроком того великого воссоединения. 20 лет эти земли входили в состав Польши - здесь освободительные войска Красной армии встречали с особым трепетом. Сегодня Гродненский-Занеманский край - один из самых передовых в стране.

Я считаю, что это в нашем генетическом коде заложено - любить Беларусь. А я вот люблю в Беларуси Гродненщину, поскольку я там родился, и это моя земля. Она похорошела и стала жемчужиной за годы независимости нашей страны. Красота нашей земли очаровала меня, и я хочу, чтобы ею были очарованы все, кто смотрит мои фотографии, а выставка во многих странах побывала, и везде она вызывала какие-то положительные эмоции.
Александр Лосминский, журналист, фотохудожник, краевед
Родители моей мамы жили в Западной Беларуси и сполна испытали на себе, что такое быть белорусами на польских землях. Они не могли говорить и учиться ни на русском, ни на белорусском языках. На сегодняшний день в нашей стране все национальности имеют равные права. Наша задача - это видеть, ценить и уважать друг друга, и благодарить за то, что мы живем в замечательной стране Беларуси.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Родному городу Гродно автор посвятил более 10 фотоальбомов. Его фотографии видели и за рубежом. В фотоколлекцию "Сердце земли моей" автор включил более 40 работ, посвященных краю.

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