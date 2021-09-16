3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Фотовыставка "Сердце земли моей" ко Дню народного единства
"Сердце земли моей" - фотобаннер с таким названием стал заглавным на выставке ко Дню народного единства. Экспозиция открылась сегодня в Президентской библиотеке Беларуси. Автор - журналист, фотограф, общественный деятель Александр Лосминский. Уроженец Гродненщины много лет фиксирует родные края. В объективе его фотокамеры леса, поля, архитектурные памятники и, конечно, люди нашей страны. То, что составляет ядро Беларуси. Именно гродненские земли в 1939-м стали главным историческим игроком того великого воссоединения. 20 лет эти земли входили в состав Польши - здесь освободительные войска Красной армии встречали с особым трепетом. Сегодня Гродненский-Занеманский край - один из самых передовых в стране.
Я считаю, что это в нашем генетическом коде заложено - любить Беларусь. А я вот люблю в Беларуси Гродненщину, поскольку я там родился, и это моя земля. Она похорошела и стала жемчужиной за годы независимости нашей страны. Красота нашей земли очаровала меня, и я хочу, чтобы ею были очарованы все, кто смотрит мои фотографии, а выставка во многих странах побывала, и везде она вызывала какие-то положительные эмоции.
Родители моей мамы жили в Западной Беларуси и сполна испытали на себе, что такое быть белорусами на польских землях. Они не могли говорить и учиться ни на русском, ни на белорусском языках. На сегодняшний день в нашей стране все национальности имеют равные права. Наша задача - это видеть, ценить и уважать друг друга, и благодарить за то, что мы живем в замечательной стране Беларуси.
Родному городу Гродно автор посвятил более 10 фотоальбомов. Его фотографии видели и за рубежом. В фотоколлекцию "Сердце земли моей" автор включил более 40 работ, посвященных краю.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов