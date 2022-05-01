Фотовыставка Союзного государства "От Бреста до Ржева" открылась в Москве

Военные каски и гильзы времен Второй мировой войны, фронтовые письма родным от защитников Брестской крепости и десятки фотографий самых известных музейных комплексов России и Беларуси. Накануне 9 Мая в Москве открылась выставка "От Бреста до Ржева".



Экспозиция рассказывает о двух самых масштабных проектах Союзного государства. Это реставрация Брестской крепости и строительство Ржевского мемориала Советскому солдату. Символично, что выставка открылась в белорусском павильоне на ВДНХ, ведь именно наша страна приняла на себя первый удар во время Великой Отечественной войны. Оборона Брестской крепости сорвала планы нацисткой Германии. Немецкие войска планировали взять цитадель за сутки, но бойцы Красной армии удерживали оборону больше месяца. Плечом к плечу сражались воины более 30 национальностей СССР.



Находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, при острой нехватке боеприпасов солдаты и офицеры отбивали по 6-8 атак в день. И сегодня, когда пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, особенно важно оставить память о тех событиях последующим поколениям.