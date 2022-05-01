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Фотовыставка Союзного государства "От Бреста до Ржева" открылась в Москве
Военные каски и гильзы времен Второй мировой войны, фронтовые письма родным от защитников Брестской крепости и десятки фотографий самых известных музейных комплексов России и Беларуси. Накануне 9 Мая в Москве открылась выставка "От Бреста до Ржева".
Экспозиция рассказывает о двух самых масштабных проектах Союзного государства. Это реставрация Брестской крепости и строительство Ржевского мемориала Советскому солдату. Символично, что выставка открылась в белорусском павильоне на ВДНХ, ведь именно наша страна приняла на себя первый удар во время Великой Отечественной войны. Оборона Брестской крепости сорвала планы нацисткой Германии. Немецкие войска планировали взять цитадель за сутки, но бойцы Красной армии удерживали оборону больше месяца. Плечом к плечу сражались воины более 30 национальностей СССР.
Находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, при острой нехватке боеприпасов солдаты и офицеры отбивали по 6-8 атак в день. И сегодня, когда пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, особенно важно оставить память о тех событиях последующим поколениям.
Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":
Наверное, те ветераны, кто еще жив, те, кого уже нет, кто одержал эту Победу, не могли и представить в тяжелом сне, что их внукам придется защищать эту память. Я уверен: мы все сделаем для того, чтобы никто не посмел страницу переписать. Наши деды и прадеды, отцы должны на небесах чувствовать, что Победа передана в надежные руки. Уверен, что народы Беларуси и России сделают все, чтобы наша Победа была вечной.
Ржевский мемориал Советскому солдату посвящен одной из самых кровавых битв времен Великой Отечественной войны. За 13 месяцев сражений Красная армия потеряла более 400 тысяч военных. А если взять мирных жителей, которые оказались в оккупации, раненых и попавших в плен, то это более миллиона человек. Неслучайно поляпод Ржевом называли "долиной смерти". Поэтому сегодня важно чтить, помнить и уважать подвиг советского солдата.
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