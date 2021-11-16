3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФПБ готовит еще 15 машин с гуманитарной помощью для мигрантов
Федерация профсоюзов Беларуси готовит еще 15 машин с гуманитарной помощью для беженцев на белорусско-польской границе. Об этом сказал журналистам председатель ФПБ Михаил Орда.
Он подчеркнул, что белорусы всегда протягивали руку помощи и никогда не были в стороне от чужой беды. "Наше поколение таким же и осталось. Мы сегодня следуем тем традициям, которые были у старшего поколения", - отметил Михаил Орда.
Федерация профсоюзов уже выполнила несколько поставок гуманитарной помощи на белорусско-польскую границу. На этой неделе туда готовы отправиться новые машины с грузом.
"Общественные организации, Федерация профсоюзов Беларуси на протяжении последней недели поставляют гуманитарную помощь. Мы будем регулярно мониторить, что необходимо доставить, чтобы это действительно было нужным, - добавил Михаил Орда. - Сегодня вы видите, какой подъем у белорусов - они готовы отдать последнее. В этом и заключается смысл нашего характера и менталитета".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов