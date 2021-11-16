ФПБ готовит еще 15 машин с гуманитарной помощью для мигрантов

Федерация профсоюзов Беларуси готовит еще 15 машин с гуманитарной помощью для беженцев на белорусско-польской границе. Об этом сказал журналистам председатель ФПБ Михаил Орда.

Он подчеркнул, что белорусы всегда протягивали руку помощи и никогда не были в стороне от чужой беды. "Наше поколение таким же и осталось. Мы сегодня следуем тем традициям, которые были у старшего поколения", - отметил Михаил Орда.

Федерация профсоюзов уже выполнила несколько поставок гуманитарной помощи на белорусско-польскую границу. На этой неделе туда готовы отправиться новые машины с грузом.