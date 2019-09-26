ФПБ и Генпрокуратура подвели итоги совместной работы

Правовые приемы проведут в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Жители смогут обратиться за юридической помощью к генеральному прокурору и председателю Федерации профсоюзов. Александр Конюк и Михаил Орда намерены приехать лично. Соглашение о сотрудничестве прокуратура и профсоюзы подписали в 2017 году.



За два года юристы объединения и прокурорские работники провели приемы в 2 тысячах организаций и помогли более 7 тысячам белорусов отстоять свои права. Это касалось невыплаты заработной платы, пенсий, увольнений и нарушений условий труда.



С начала 2019 проведено более двух десятков совместных проверок и мониторингов соблюдения законодательства. А интересы белорусов в судах за неполный год федерация и прокуратура представляли более 80 раз.