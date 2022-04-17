3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФПБ инициировала новый проект "Живая память операции "Багратион"
К 80-летию Великой Победы на Кургане Славыпланируется открытие выставки, посвященной крупнейшей белорусской наступательной операции Великой Отечественной войны.
Новый проект "Живая память операции"Багратион" накануне во время республиканского субботника инициировала Федерация профсоюзов страны. Курган Славы уже более десяти лет находится под шефством общественного объединения. Экспозиция соединит в себе современные музейные технологии: интерактивные элементы, мультимедийные решения. Комплекс планируется возвести из стали и стекла, каркас - из монолитного железобетона.
Профсоюзные организации по всей республике совместно с трудовыми коллективами, молодежью, ветеранскими организациями постоянно проводят планомерную работу по обустройству знаковых и памятных мест.
Президент
Все
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Президент Беларуси отправляется в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование: абсолютное большинство белорусов доверяет Президенту Беларуси
Дьяченко: В интересах белорусов, чтобы к политической власти в Германии пришли здравомыслящие силы
EcooM: большинство белорусов доверяют правительству
Более 80 % белорусов доверяют Президенту страны - результаты социсследования
В мире
Все
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Washington Post: Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить Украину
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов