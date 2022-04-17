ФПБ инициировала новый проект "Живая память операции "Багратион"

К 80-летию Великой Победы на Кургане Славыпланируется открытие выставки, посвященной крупнейшей белорусской наступательной операции Великой Отечественной войны.



Новый проект "Живая память операции"Багратион" накануне во время республиканского субботника инициировала Федерация профсоюзов страны. Курган Славы уже более десяти лет находится под шефством общественного объединения. Экспозиция соединит в себе современные музейные технологии: интерактивные элементы, мультимедийные решения. Комплекс планируется возвести из стали и стекла, каркас - из монолитного железобетона.



Профсоюзные организации по всей республике совместно с трудовыми коллективами, молодежью, ветеранскими организациями постоянно проводят планомерную работу по обустройству знаковых и памятных мест.