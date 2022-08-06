Профсоюзы Беларуси оказывают поддержку к школе, а также и в течение года за хорошую успеваемость ребенка

Есть небольшая разница по регионам. Сегодня канцелярские принадлежности дешевле всего для младших школьников можно купить в Гомельской области, тогда как в Витебске нужно немного больше денег. Есть различия также между школьной одеждой младших школьников и старших. Гродненщина предлагает более низкие цены для того, чтобы собрать ребенка в школу. Как младшего школьника, так и старшего школьника. Тогда как в городе Минске понадобится немного другая сумма.

Наталья Пономаренко, председатель Московского районного (г. Минска) объединения организаций профсоюзов