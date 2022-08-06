ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Профсоюзы Беларуси оказывают поддержку к школе, а также и в течение года за хорошую успеваемость ребенка

К новому учебному году Федерация профсоюзов помогает родителям собрать детей в школу. Особое внимание первоклассникам, детям-сиротам, многодетным, а также семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. В прошлом году на подготовку было выделено свыше 6 миллионов рублей. За счет этих средств профсоюзы приобретают рюкзаки, канцтовары, одежду, обувь, оказывают семьям и материальную поддержку.

В каждом коллективном договоре предусмотрены меры поддержки родителей, чьи дети обучаются в школе. Конечно, мы отслеживаем, чтобы эти нормы безусловно выполнялись на предприятии. Эти формы поддержки могут быть через финансовую помощь - через такие акции, как "Собери портфель школьника".
Владимир Поздняков, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси

Федерация профсоюзов продолжает мониторинг цен на школьные товары. По сравнению с прошлым годом прирост на канцелярские принадлежности около 10 %. На школьную форму - в среднем около 8,5 %.


Изображение
Есть небольшая разница по регионам. Сегодня канцелярские принадлежности дешевле всего для младших школьников можно купить в Гомельской области, тогда как в Витебске нужно немного больше денег. Есть различия также между школьной одеждой младших школьников и старших. Гродненщина предлагает более низкие цены для того, чтобы собрать ребенка в школу. Как младшего школьника, так и старшего школьника. Тогда как в городе Минске понадобится немного другая сумма.
Наталья Пономаренко, председатель Московского районного (г. Минска) объединения организаций профсоюзов


Покупатели делятся мнением о покупках.


Изображение


Я иду в 5 класс. Мне нужно подбирать одежду и канцелярские товары, но поскольку в Жодино нет таких больших центров, мы сюда приезжаем.

Надо купить костюм, сейчас вот пиджак выбрали и будем выбирать брюки.

Мы не первый год здесь покупаем, нам очень нравится качество и цены тоже.


Федерация профсоюзов оказывает поддержку не только перед школой, но и в течение года. Во многих организациях материальную помощь можно получить и за хорошую успеваемость ребенка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все