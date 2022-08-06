3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Профсоюзы Беларуси оказывают поддержку к школе, а также и в течение года за хорошую успеваемость ребенка
К новому учебному году Федерация профсоюзов помогает родителям собрать детей в школу. Особое внимание первоклассникам, детям-сиротам, многодетным, а также семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. В прошлом году на подготовку было выделено свыше 6 миллионов рублей. За счет этих средств профсоюзы приобретают рюкзаки, канцтовары, одежду, обувь, оказывают семьям и материальную поддержку.
В каждом коллективном договоре предусмотрены меры поддержки родителей, чьи дети обучаются в школе. Конечно, мы отслеживаем, чтобы эти нормы безусловно выполнялись на предприятии. Эти формы поддержки могут быть через финансовую помощь - через такие акции, как "Собери портфель школьника".
Федерация профсоюзов продолжает мониторинг цен на школьные товары. По сравнению с прошлым годом прирост на канцелярские принадлежности около 10 %. На школьную форму - в среднем около 8,5 %.
Есть небольшая разница по регионам. Сегодня канцелярские принадлежности дешевле всего для младших школьников можно купить в Гомельской области, тогда как в Витебске нужно немного больше денег. Есть различия также между школьной одеждой младших школьников и старших. Гродненщина предлагает более низкие цены для того, чтобы собрать ребенка в школу. Как младшего школьника, так и старшего школьника. Тогда как в городе Минске понадобится немного другая сумма.
Покупатели делятся мнением о покупках.
Я иду в 5 класс. Мне нужно подбирать одежду и канцелярские товары, но поскольку в Жодино нет таких больших центров, мы сюда приезжаем.
Надо купить костюм, сейчас вот пиджак выбрали и будем выбирать брюки.
Мы не первый год здесь покупаем, нам очень нравится качество и цены тоже.
Федерация профсоюзов оказывает поддержку не только перед школой, но и в течение года. Во многих организациях материальную помощь можно получить и за хорошую успеваемость ребенка.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой