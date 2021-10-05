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ФПБ: Предприятия оказывают допподдержку работникам, вакцинированным от COVID-19
От 29 рублей до 300 и даже выше. В Федерации профсоюзов Беларуси рассказали, как на предприятиях стимулируют работников, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Многие организации материальную поддержку прописали в коллективном договоре, где-то инициатива реализуется путем издания приказа руководителя. На БМЗ работникам для вакцинации предоставляется до двух выходных дней с сохранением среднего заработка. А на Минском заводе колесных тягачей материально поддерживают и тех, кто привился, и тех, кто переболел. Кстати, многие из них после тоже выбор делают в пользу вакцинации.
Во-первых, каждый год я делаю прививку от гриппа. А второе, у нас специалисты много ездят в командировки, за пределы Республики Беларусь. Было принято решение, чтобы максимально вакцинировались те, кто может по медицинским показаниям. Тем самым защитив тех, кто не может привиться.
Мы прививались в нашем медпункте. Это удобно. Все рядом, не отрываясь от производства.
Что касается оздоровления после коронавируса, профсоюзные санатории предоставляют всем членам организации и их несовершеннолетним детям 25-процентную скидку.
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