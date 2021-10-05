ФПБ: Предприятия оказывают допподдержку работникам, вакцинированным от COVID-19

Во-первых, каждый год я делаю прививку от гриппа. А второе, у нас специалисты много ездят в командировки, за пределы Республики Беларусь. Было принято решение, чтобы максимально вакцинировались те, кто может по медицинским показаниям. Тем самым защитив тех, кто не может привиться.

Татьяна Кириченко, специалист по внешнеэкономической деятельности Минского завода колесных тягачей