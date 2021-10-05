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ФПБ: Предприятия оказывают допподдержку работникам, вакцинированным от COVID-19

От 29 рублей до 300 и даже выше. В Федерации профсоюзов Беларуси рассказали, как на предприятиях стимулируют работников, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Многие организации материальную поддержку прописали в коллективном договоре, где-то инициатива реализуется путем издания приказа руководителя. На БМЗ работникам для вакцинации предоставляется до двух выходных дней с сохранением среднего заработка. А на Минском заводе колесных тягачей материально поддерживают и тех, кто привился, и тех, кто переболел. Кстати, многие из них после тоже выбор делают в пользу вакцинации.

Во-первых, каждый год я делаю прививку от гриппа. А второе, у нас специалисты много ездят в командировки, за пределы Республики Беларусь. Было принято решение, чтобы максимально вакцинировались те, кто может по медицинским показаниям. Тем самым защитив тех, кто не может привиться.
Татьяна Кириченко, специалист по внешнеэкономической деятельности Минского завода колесных тягачей
Мы прививались в нашем медпункте. Это удобно. Все рядом, не отрываясь от производства.
Зоя Галаганова, диспетчер Минского завода колесных тягачей

Что касается оздоровления после коронавируса, профсоюзные санатории предоставляют всем членам организации и их несовершеннолетним детям 25-процентную скидку.

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