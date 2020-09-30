ФПБ проводит учебные курсы

Как вести переговоры с нанимателем, как решать рабочие споры мирно, и кто поможет работнику, когда конфликт дошел до суда. Ответы на эти и другие вопросы получат почти 360 молодых профсоюзных активистов со всей страны. Специально для них в Логойском районе ФПБ организовала курсы. Каждую неделю обучение будут проходить по 60 человек. В этом году в Минскую область съехались активисты банковской сферы, а также лесного хозяйства.



Кстати, только за 6 месяцев текущего года юристы ФПБ более 140 раз представляли интересы работников в судах, при этом большинство решений были приняты в пользу работников. В частности, около 40 человек были восстановлены на своих рабочих местах.



