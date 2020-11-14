ФПБ: Работу стабилизационных фондов скорректируют

Федерация профсоюзов, в том числе по просьбам фермеров, предлагает усовершенствовать работу стабилизационных фондов. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений ФПБ. Дмитрий Шевчук отметил, что соответствующие предложения уже направлены в правительство. Во многом именно от эффективности работы стабилизационных фондов зависит уровень цен на плодоовощную продукцию нашего производства.