Цена набора продуктов потребительской корзины подешевела в ноябре, заявили в ФПБ

В Беларуси в ноябре снизилась стоимость набора продуктов потребительской корзины. Об этом свидетельствуют данные профсоюзного мониторинга цен, проведенного в конце ноября во всех регионах страны, пишет БелТА.



За месяц цена набора продуктов питания, использовавшихся в последние годы для расчета потребительской корзины для семьи из четырех человек, составила Br730,3. Это на 1,07% меньше, чем в октябре этого года.

"Безусловно, это средний показатель, который формируется исходя из динамики цен на каждый продукт питания постоянного спроса. При этом, если говорить в разрезе отдельных товаров, по некоторым позициям отмечено более серьезное снижение стоимости. Так, за месяц (ноябрь к октябрю) крупа гречневая подешевела на 11%, овсяная - на 8%, пшенная - на 5,5%. Уменьшилась и стоимость муки - больше чем на 5%, масла растительного - на 3,6%. Отмечено снижение цен на традиционные белорусские овощи. При этом даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта продукция подешевела очень значительно: капуста - на 49%, картофель - на 34%, морковь - на 31%, свекла - 36%. Вместе с тем в ноябре по сравнению с октябрем некоторые товары стали дороже. В первую очередь это завозные овощи - перец сладкий, помидоры, огурцы. Здесь основную роль играет сезонный фактор", - пояснила заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич.



Некоторый рост потребительских цен отмечен также на свинину (на кости), сыр, яйца куриные, творог и курицу. Стоимость ряда других товаров (рыба, хлеб, масло сливочное, молоко, кефир, колбасные изделия) в среднем практически не изменилась.



Необходимо отметить и определенную разницу в стоимости продуктов в региональном разрезе. Так, если в среднем по стране цена набора продуктов питания, необходимого для семьи из четырех человек, составила Br730,3, то в Минске она традиционно выше - Br758,19. Самая низкая стоимость в Гомельской области - Br708,5. В то же время в Витебской области цена этого набора продуктов почти равна стоимости в Минске, хотя в витебском регионе средняя зарплата значительно ниже", - обратили внимание в Федерации профсоюзов.



Что касается наличия товаров на рынке, то этот вопрос также был проанализирован профсоюзными специалистами. По продуктам в большинстве случаев ассортиментный перечень выдерживается. Хотя в некоторых торговых объектах Минского облпотребобщества отмечено снижение ассортимента, периодически отсутствовали в продаже гречка, маргарин, кондитерские изделия. Как правило, эти частные случаи были связаны с несвоевременностью расчетов за поставки.



