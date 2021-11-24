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ФПБ: уровень социальных гарантий для работников будет сохранен
Достигнутый уровень социальных гарантий для работников будет сохранен. Это закреплено в трехстороннем генеральном соглашении между правительством, объединениями профсоюзов и нанимателей. Документ подписали сегодня. Он будет действовать ближайшие три года. Соглашение прописывает обязательства всех сторон по достижению конкретных показателей развития экономики, а также гарантии для трудящихся по самым чувствительным вопросам. Фокус - на уровень зарплат, пенсий и пособий, занятость, сохранение ценовой доступности услуг и товаров.
Сегодня экономика испытывает дополнительное давление - это пандемия и санкции. Но это не должно сказаться на уровне защищенности работников, уверены в Федерации профсоюзов. Эту позицию разделяет и правительство, и наниматели.
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