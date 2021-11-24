ФПБ: уровень социальных гарантий для работников будет сохранен

Достигнутый уровень социальных гарантий для работников будет сохранен. Это закреплено в трехстороннем генеральном соглашении между правительством, объединениями профсоюзов и нанимателей. Документ подписали сегодня. Он будет действовать ближайшие три года. Соглашение прописывает обязательства всех сторон по достижению конкретных показателей развития экономики, а также гарантии для трудящихся по самым чувствительным вопросам. Фокус - на уровень зарплат, пенсий и пособий, занятость, сохранение ценовой доступности услуг и товаров.