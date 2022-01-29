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ФПБ выступила с общественной инициативой в поддержку проведения референдума
Мощное выступление, зарядились все, каждый взял для себя что-то очень важное - так прокомментировал Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию Алексей Талай во время V Пленума Совета ФПБ, который прошел сегодня в Минске.
Федерация профсоюзов Беларуси в ходе пленума выступила с общественной инициативой "Мы вместе - за Беларусь!", которая направлена на поддержку проведения референдума. Участники форума приняли декларацию в поддержку заявленной инициативы. Это своего рода открытое заявление, что представители общественности будут активно участвовать в организации и проведении референдума.
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