ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ФПБ выступила с общественной инициативой в поддержку проведения референдума

Мощное выступление, зарядились все, каждый взял для себя что-то очень важное - так прокомментировал Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию Алексей Талай во время V Пленума Совета ФПБ, который прошел сегодня в Минске.

Федерация профсоюзов Беларуси в ходе пленума выступила с общественной инициативой "Мы вместе - за Беларусь!", которая направлена на поддержку проведения референдума. Участники форума приняли декларацию в поддержку заявленной инициативы. Это своего рода открытое заявление, что представители общественности будут активно участвовать в организации и проведении референдума.

Смотрите также:


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все