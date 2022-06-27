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Фрагменты бомбардировщика Пе-2 извлекают из земли в Полоцком районе
За годы военных сражений было немало подвигов, которые приближали день Победы. К сожалению, имена многих героев остаются неизвестны. Поисковики ищут родственников членов экипажа советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Фрагменты самолета обнаружены в лесу близ деревни Матейково Полоцкого района. По номерным деталям удалось установить состав экипажа. А в деревне живы люди, которые помнят события последнего воздушного боя машины.
Ольга Масловская отправилась на раскопки. В палаточном лагере в лесном массиве близ деревни Матейково поисковики живут третью неделю. В десятках метров - раскоп. Эта воронка - место падения советской крылатой машины. Самое начало июля 1944. Красная армия освобождает Беларусь. Идут бои за Полоцк.
Из спецдонесения: "Пе-2" в районе деревни Боровуха атакован и подожжен истребителем противника".
Александр Борисов, руководитель проекта "Чтим и помним", член Новополоцкого поискового отряда "Разведчики воинской славы":
Это бомбардировщик, в данном случае это 11-й разведывательный авиаполк, который был подчинен 3-й воздушной армии и выполнял разведывательные сведения для того, чтобы потом штурмовая бомбардировочная авиация работала уже по противнику.
Установлены имена членов экипажа боевой машины
Место падения самолета поисковикам показали местные жители. Минувшим летом специалисты провели разведывательную работу. Из земли извлекли некоторые фрагменты боевой машины, которые позволили установить основные события того дня.
За год поисковики изучили много информации: это архивные документы, воспоминания старожилов. И уже к моменту подъема самолета знали тип судна и имена всех членов экипажа.
Останки последнего предположительно обнаружены среди обломков Пе-2. В документах есть информация, что пилот Власов и штурман Дашин парашутировались. Власова с земли расстреляли полицаи. Дашин выжил.
Ему помогла местная девочка Рая. Она привела к летчику взрослых односельчан, которые, рискуя жизнью, спрятали советского солдата от полицаев. Раиса Потапенко до сих пор живет в этих местах. Ей много лет, но события войны помнит отчетливо.
Раиса Потапенко, жительница д. Бело-Матейково Полоцкого района:
Работа по подъему фрагментов бомбардировщика продолжается. Место падения поисковики обозначат памятным знаком с информацией о дне гибели боевой машины и членах экипажа.
Светлана Колмогорцева, командир отряда Новополоцкого поискового отряда "Разведчики воинской славы":
Поисковое движение в Новополоцке зарождалось в СШ № 2
В школьном музее уже хранятся части другого военного самолета - истребителя Ил-2. В 70-е годы место его падения по рассказам сельчан обнаружил школьный поисковый отряд "Разведчики воинской славы". Его преемники сейчас занимаются подъемом Пе-2. Ученики вместе с преподавателем русского языка и литературы Евгенией Трапезниковой бывали в архивах Ленинграда, активно сотрудничали с Министерством обороны СССР и смогли установить судьбу экипажа.
Светлана Потапова, замдиректора по воспитательной работе СШ № 2 г. Новополоцка:
Благодаря деятельности поисковиков из 2-й Новополоцкой школы на карте Полоцкого района появилось больше десяти памятников и мемориальных плит, посвященных героическим и трагическим событиям Великой Отечественной. Истории, которую не отнять и не переписать.
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