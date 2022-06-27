Фрагменты бомбардировщика Пе-2 извлекают из земли в Полоцком районе

За годы военных сражений было немало подвигов, которые приближали день Победы. К сожалению, имена многих героев остаются неизвестны. Поисковики ищут родственников членов экипажа советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Фрагменты самолета обнаружены в лесу близ деревни Матейково Полоцкого района. По номерным деталям удалось установить состав экипажа. А в деревне живы люди, которые помнят события последнего воздушного боя машины.



Ольга Масловская отправилась на раскопки. В палаточном лагере в лесном массиве близ деревни Матейково поисковики живут третью неделю. В десятках метров - раскоп. Эта воронка - место падения советской крылатой машины. Самое начало июля 1944. Красная армия освобождает Беларусь. Идут бои за Полоцк.



Из спецдонесения: "Пе-2" в районе деревни Боровуха атакован и подожжен истребителем противника".



Александр Борисов, руководитель проекта "Чтим и помним", член Новополоцкого поискового отряда "Разведчики воинской славы":

Это бомбардировщик, в данном случае это 11-й разведывательный авиаполк, который был подчинен 3-й воздушной армии и выполнял разведывательные сведения для того, чтобы потом штурмовая бомбардировочная авиация работала уже по противнику.

