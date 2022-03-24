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Франческа Донато: Мы в Европе больше не вольны думать
Блокировка за неугодную позицию, или свобода мнений по-европейски. Аккаунт итальянского депутата Европарламента заблокировали в "Фейсбуке". В банФранческа Донато попала после того, как проголосовала против резолюции по антироссийским санкциям. Свое решение политик аргументирует тем, что не согласна тратить европейские средства, предназначенные для гуманитарной помощи, на закупку летального оружия для поддержки Украины. Вот только Европу доводы депутата совсем не волнуют. Франческа Донато отметила, что ее вопросы остались без ответа. "Всей демократической системе Европы нанесен очень серьезный ущерб", - сказала она.
Вся эта политическая линия, на мой взгляд, безумна. Многие итальянцы, многие европейцы просят Европу, лидеров и правительства стран ЕС стремиться к миру и переговорам, а не к дополнительным поставкам оружия.
Франческа Донато считает: "Мы в Европе больше не вольны думать, говорить, писать то, что мы думаем, потому что здесь действует очень строгая цензура в отношении любого политического посыла, любого публично выраженного мнения, не совпадающего с формально принятой линией европейского правительства. Я думаю, мы видим масштабную пропаганду со стороны наших СМИ, направленную на то, чтобы демонизировать Путина и всю российскую политику".
Итальянский депутат Европарламента резюмировала, что вся эта политическая линия безумна. Многие итальянцы и европейцы просят Европу, лидеров и правительства стран ЕС стремиться к миру и переговорам.
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