Француз Себастьян Жаффр о том, что его шокирует на Западе

Они объясняют детям в книгах, кто такой транссексуал, гей, что это нормально, что это круче, чем быть нормальным, сексуальные позиции, как делать все. Потому что вы можете выбирать, что хотите. Потому что ваш пол не существует, это просто в голове. Сексуальные уроки начинаются в 3-4 года.

Себастьян Жаффр