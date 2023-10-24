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Француз Себастьян Жаффр о том, что его шокирует на Западе
IT-специалист, преподаватель французского для иностранцев Себастьян Жаффр переехал в Беларусь на ПМЖ.
Он не боялся ехать в Беларусь, потому что понял, как работает пропаганда на Западе. Сначала он купил квартиру, получил временное разрешение. "Я не хотел быть на Западе. Я католик, традиционалист. Я не принимаю гей-пропаганду", - говорит Себастьян.
Он считает, что это уже слишком, когда детям в школе стали рассказывать про секс. "В школах есть много активистов ЛГБТ, это обязательно. Если против, то это очень опасно для всех. Потому что государство может изъять ребенка", - рассказывает француз.
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Себастьян вспомнил, что однажды во Франции высказывать свое недовольство против разрешения гомосексуальных браков на улицы вышли4 млн человек. "И ничего, - беспомощно улыбается он. - Потому что это клише, что во Франции мы все свободные. Мы свободные, но …"
Они объясняют детям в книгах, кто такой транссексуал, гей, что это нормально, что это круче, чем быть нормальным, сексуальные позиции, как делать все. Потому что вы можете выбирать, что хотите. Потому что ваш пол не существует, это просто в голове. Сексуальные уроки начинаются в 3-4 года.
"Думаю, что нет будущего. Будет хуже и хуже. Сейчас это уже очень-очень плохо", - сетует Себастьян.
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