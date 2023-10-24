Французский IT-специалист рассказал, почему он переехал в Беларусь

Себастьян Жаффр, IT-специалист, преподаватель французского для иностранцев, переехал в Беларусь на ПМЖ.

Он признается, что скучает по Франции, но той, которая была раньше, а ценности, которые внедряют сейчас, его не радуют. Это не то, чего он хочет. "Я был везде в мире", - говорит Себастьян. И сравнивает подземные переходы, метро во Франции и в Беларуси. В его стране очень опасно, считает он, есть спящие люди, граффити. "Здесь я могу идти в любое время везде и чувствую себя нормально, спокойно", - делится ощущениями мужчина.

Самое сложное для него- наше произношение, согласные буквы, длинные глаголы, перечислил он и взялся за голову: "Уфф!"

Себастьян рассказал, что лет 7 назад заинтересовался русским языком. "Подумал, что будет полезно знать". Хотя он никогда не хотел жить там, где холодно, признается он. "Для меня Россия и Беларусь - это очень холодно".

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ

Родился он во Франции в Лионе и прожил там 27 лет. Изучал немного психологию и IT. У его родителей был магазин одежды и бар. "Было очень красиво жить там. Лион - очень красивый город", - вспоминает он.

Потом Себастьян жил на юге Франции. "Там есть немного расизма между французами. Я не с юга, поэтому южане, типа, почему ты здесь".

7 лет назад, когда начинал изучать русский язык, он также начал обучать иностранцев французскому, даже решил получить диплом преподавателя, потому что просто французом быть недостаточно.