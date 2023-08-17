Французский политолог: Когда вы приезжаете в Беларусь, вы видите, что люди живут, что никто не боится

Это связано с внешнеполитическими обстоятельствами. Видно, что в западной модели развития есть какая-то проблема, у нас буксует эта модель, есть безработица. И есть страны, где сильный лидер, который уважает работу, труд. Конечно, это не идет в этом контексте с политикой, которую мы ведем внутри страны. Мы живем в парадигме западного блока и он ищет себе удобных врагов. И среди этих врагов есть большие - Россия, Китай, а маленький - это Беларусь, потому что она никогда не отказывается от своих союзнических отношений и с Россией и КНР. Это имеет огромную роль в столкновении между нашими странами

Роман Бессоне, французский политолог