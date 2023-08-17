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Французский политолог: Когда вы приезжаете в Беларусь, вы видите, что люди живут, что никто не боится

Французский политолог: Когда вы приезжаете в Беларусь, вы видите, что люди живут, что никто не боится

Информация о Беларуси через СМИ так или иначе просачивается на территорию Евросоюза. Совпадает ли реальная картина происходящего с тем, что публикуется во Франции и в целом на территории ЕС? Ответ на этот вопрос в проекте "Актуальное интервью" дал Роман Бессоне, французский политолог: "У нас во Франции, например, когда говорят про Беларусь, и это не очень часто, кроме периода выборов, чтобы осуждать, упрекать и давать моральные наставления, не говорят про страну Беларусь, кроме как показать, будто это Северная Корея или жесткая диктатура, которая душит людей и не дает им жить. Когда вы приезжаете в страну, вы видите, что люди живут, что никто не боится, все говорят, что думают. Это кардинально другая реальность".

Почему идет такое информационное противостояние с Республикой Беларусь, почему формируют для граждан Франции и Евросоюза именно такую картинку, с чем это связано?

Это связано с внешнеполитическими обстоятельствами. Видно, что в западной модели развития есть какая-то проблема, у нас буксует эта модель, есть безработица. И есть страны, где сильный лидер, который уважает работу, труд. Конечно, это не идет в этом контексте с политикой, которую мы ведем внутри страны. Мы живем в парадигме западного блока и он ищет себе удобных врагов. И среди этих врагов есть большие - Россия, Китай, а маленький - это Беларусь, потому что она никогда не отказывается от своих союзнических отношений и с Россией и КНР. Это имеет огромную роль в столкновении между нашими странами
Роман Бессоне, французский политолог

Интервью с Романом Бессоне, французским политологом, смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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