Французский политолог рассказал, почему именно сейчас начали активно вспыхивать региональные конфликты

Роман Бессоне, политолог из Франции, в проекте "Вопрос номер один" рассказал, почему, по его мнению, именно сейчас начали активно вспыхивать региональные конфликты, которые десятилетиями находились в замороженном состоянии: "Для меня это в первую очередь произошло из-за того, что сейчас три глобальные державы - Россия, США и Китай - друг с другом не разговаривают. Раньше три больших игрока проблемы решали вместе путем дискуссий, иногда вместе с посредниками, например, Беларусью или Францией. А сейчас эти дискуссии невозможны. США ведут свою политику, не учитывая мнение ни Китая, ни России, и поэтому есть вспышки конфликтов".