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Французский политолог рассказал, почему именно сейчас начали активно вспыхивать региональные конфликты

Французский политолог рассказал, почему именно сейчас начали активно вспыхивать региональные конфликты

Роман Бессоне, политолог из Франции, в проекте "Вопрос номер один" рассказал, почему, по его мнению, именно сейчас начали активно вспыхивать региональные конфликты, которые десятилетиями находились в замороженном состоянии: "Для меня это в первую очередь произошло из-за того, что сейчас три глобальные державы - Россия, США и Китай - друг с другом не разговаривают. Раньше три больших игрока проблемы решали вместе путем дискуссий, иногда вместе с посредниками, например, Беларусью или Францией. А сейчас эти дискуссии невозможны. США ведут свою политику, не учитывая мнение ни Китая, ни России, и поэтому есть вспышки конфликтов".

Эксперт привел пример: если раньше возникал региональный конфликт, то Москва и Вашингтон могли прийти и сказать: "Все, прекратите, мы будем сидеть за столом переговоров". А сейчас, к сожалению, такого не будет.

Специальный репортаж проекта "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-каналеАгентства теленовостей.

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