ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Французский политолог рассказал, почему повысился градус ненависти в политическом пространстве Франции

Самое главное в текущих выборах во Франции - это большой протест французов против своей элиты, в программе "Главный эфир" заявил французский политолог Роман Бессоне

Часть французов выбрала правый путь, чтобы эту элиту опротестовать, а часть - за левый "Новый народный фронт", отметил французский эксперт. "Эти два блока съели центральное политическое пространство во Франции, в котором лидирует наш президент Макрон. Для меня суть этого огромного протеста народа можно видеть в репрессии желтых жилетов где-то 5 лет назад".

Возмущение народа накапливается уже давно, но кристаллизовалосьв желтых жилетах, пояснил он. И очень жесткий ответ власти повысил намного градус ненависти в политическом пространстве Франции.

Все интервью смотрите в видео

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все