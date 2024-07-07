Французский политолог рассказал, почему повысился градус ненависти в политическом пространстве Франции

Самое главное в текущих выборах во Франции - это большой протест французов против своей элиты, в программе "Главный эфир" заявил французский политолог Роман Бессоне

Часть французов выбрала правый путь, чтобы эту элиту опротестовать, а часть - за левый "Новый народный фронт", отметил французский эксперт. "Эти два блока съели центральное политическое пространство во Франции, в котором лидирует наш президент Макрон. Для меня суть этого огромного протеста народа можно видеть в репрессии желтых жилетов где-то 5 лет назад".