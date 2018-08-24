Французский велосипедист направляется по местам боевой славы авиаполка "Нормандия-Неман"

Свыше 5 тысяч километров и 7 стран на маршруте. И это не просто спортивный вызов - в Минск прибыл французский велосипедист. Жонас Берто направляется по местам боевой славы легендарного авиаполка "Нормандия-Неман" - единственного иностранного соединения в составе Красной армии. В длительный велотур француз отправился впервые, посетил уже Брестскую крепость, а первой остановкой в Минске стал музей Великой Отечественной войны.