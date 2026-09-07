Французское вино: объемы производства рухнули до минимума

Объем производства вина во Франции по итогам года станет одним из самых низких за последние три десятилетия. По данным министерства сельского хозяйства страны, урожай составит около 34 млн гектолитров, что на 6 % ниже уровня прошлого года и на 17 % меньше среднего показателя за последние 5 лет.

Главными причинами резкого спада стали экстремальная засуха, аномальная летняя жара, выжженные солнцем плантации и сокращение площадей самих виноградников.

Специалисты предупреждают, что совокупный экономический ущерб от климатического удара по аграрному сектору Франции может достичь 15 млрд евро.