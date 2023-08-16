Французы ушли из Африки так, чтобы там остаться?

Политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло в программе "Тренды" рассказал предысторию происходящего вФрансафрике. "Франция была вынуждена дать независимость всем своим колониям. Последняя страна, получившая независимость, это Алжир, которая получила независимость после долгой так называемой грязной войны, - рассказал он. - В этом плане французы вроде как оттуда ушли. Но как сказал президент Франции Шарль де Голль, "мы должны уйти из Африки так, чтобы там остаться". И в этом отношении они там остались. Потому что значительное число африканских стран не обладают развитыми институтами власти, развитыми институтами демократии. Там очень сильны традиции родоплеменного уклада, когда власть принадлежит союзу неких этнических групп, группировок, элит, союзов племенных вождей. В этом вся суть Африки. И в этом плане, когда в Африке возникают кризисы, они обращаются к французам, которые Африку знают, которые раньше Африкой владели и готовили местных администраторов и чиновников. Собственно говоря, в этом отношении французы и держат свои вооруженные контингенты и силы быстрого реагирования, силы постоянной готовности в значительной части тех стран, которые раньше были французскими колониями".