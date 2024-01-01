Фраза Лукашенко "Я за цивилизованным миром свою страну не поведу" оказалась пророческой - Данилович

Нам пытаются навязать, что Беларуси суверенитет достался абсолютно якобы даром, и мы никогда не отстаивали свою землю. С какой целью это делается и почему мы смогли не пуститься в исторический ревизионизм, не занимаемся десоветизацией, а достаточно с большим уважением относимся к советскому периоду, пояснил ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

Попытка сказать, что якобы суверенитет упал откуда-то с небадля Беларуси, связана с тем, что нам хотят навязать извне свои какие-то идеи, интересы, считает он. "Хотят, чтобы территория, где живут белорусы, где есть белорусское государство, развивалась не так, как хочет большинство населения, большинство граждан республики, а так, как кому-то выгодно, - считает ректор. - И, скорее всего, даже не развивалась, а освобождались ресурсы, территории для каких-то внешнихэкспансий сюда".

Это ключевой момент, на который стоит обратить внимание, чтобы избежать так называемой войны памяти иискажений исторического прошлого.

Вячеслав Данилович рассказал историю из своей студенческой жизни. В начале 90-х он пришел обучаться в вуз, и в то время совершенно по-новому трактовался советский период. "То, что учили в школе, это оказалось неправильным, переворачивалось все наоборот. То, что советское, плохо, а то, что идет с Запада - это хорошо итолько положительное".

По его словам, этот гигантский перекос удалось вовремя остановить благодаря тому, что Президентом Республики Беларуси был Александр Лукашенко, который четко артикулировал, что он не даст искажать историческое прошлое. "Более того, я тоже помню, в то время меня удивило, когда нашПрезидент публично заявил, что "я за цивилизованным миром свою страну не поведу". Казалось, как это так? А сейчас жизнь-то показала, что это было правильно".