Фронтмен тех самых перемен Виталий Красницкий - в рубрике "Светлые лица протеста"

О тех, кто стремится не к Олимпу и каким-либо высотам, а, скорее, на социальное дно. В нашей рубрике "Светлые лица протеста" продолжаем знакомить зрителей с фронтменами тех самых перемен.



В августе прошлого года "Белшина" была одним из предприятий, которое всеми неправдами и еще раз неправдами хотели остановить. Не будем вдаваться в возможные экономические последствия этого шага, случись такой сценарий, понятно, что это было бы катастрофой для градообразующего производства Бобруйска.





Виталий Красницкий - активист стачкома "Белшины"

Виталий Красницкий - один из активистов фейкового стачкома. Деструктивные инфоресурсы писали о нем, представляя почти бобруйской реинкарнацией Че Гевары. Однако самый простой фактчекинг - всего-то надо было зайти на его личную страничку - показывал любителя хорошенько выпить. И там же - публичное признание утраты совести и желания делать гадости.

В милиции этот активист знаком за кражи и мошенничество. А также за видеомем, когда буквально пытался разбить себе голову, видимо, чтобы представить себя жертвой. Впрочем, возможно, так Красницкий понял фразу "беломайданных" гауляйтеров: "Долбить, долбить, долбить". Тут уж, как говорится, заставь дурака богу молиться, так он себе лоб разобьет.

Это не птица дятел, как можно было бы подумать, а настоящий активист стачкома "Белшины". И неудавшаяся жертва режима. Но о нем все равно трубят СМИ - иностранные агенты, но вот это видео стыдливо не показывают. Начитавшись реляций о светлоликом стачкомовце, сочувствующие и вовсе называют его героем.

На счету Виталия Красницкого - хулиганство, несколько уголовок, кража и мошенничество

Что правда, то правда. Виталик вылетел с "Белшины", когда наплевал на работу, объявив забастовку, и уехал в Минск митинговать. Личность он, видимо, очень свободолюбивая. От правил и закона. Десятки привлечений по административным статьям. Хулиганство. Несколько уголовок. Кража, мошенничество… И новое увлечение - отлынивание от работы и скаканье по площадям. Вот такие видосики он постил.

Дурная башка ногам покоя не дает

Впрочем, ничего удивительного. На личной страничке Виталика можно многое прояснить о нем. Полистаешь ее - и становится ясно, почему любитель выпить, пошататься по клубам воспринял незаконные митинги как веселую движуху. Дурная башка ногам покоя не дает… Да и смотрите, какие признания про совесть у Красницкого. Настоящий светлоликий революционер "беломайданного" разлива!

Смекалочки у него хватает почувствовать, какой запрос у оппозиционных СМИ, принимающих участие в информационной войне. Им нужны жертвы режима. И когда за все его приключения на незаконных митингах и стачках он был взят под белы ручки милицией, он, наверное, ждал, что его начнут бить.

А он такой - раз - ход конем - историю в оппоСМИ об издевательствах. Но ничего такого не происходило. Неужто по закону придется ответить? И тут ему пришла в голову мысль заняться членовредительством. Для такого дела и головы не жаль…

Тут он, конечно, просчитался и был спасен от увечий сердобольными стражами правопорядка. Жертвой "ражыма" стать не получилось. Его даже выпустили. Под превентивный надзор. То есть, надо всего-то находиться дома с 22:00 до 6:00. Проще простого - нормальные люди в это время спят. И три раза в месяц отмечаться в милиции. У Виталика не получилось. Он даже как-то пропал аж на трое суток.