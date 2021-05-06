Фронтовики принимают подарки и поздравления

У нас были санинструкторы девушки. Помню, как старшина Иванова, она была строгой и держала нас в порядке, были также телефонистки. Вот они плакали. А мы палили вверх! Это салют! И я думаю, что День Победы, победа советского народа над фашистской Германией, будет вечно жить в сердцах поколений наших людей

И будет жить, пока живет в нас память о тех событиях, о великих героях, которые подарили нам мир. А наша задача - сберечь историю и передать ее следующим поколениям в неизменном виде.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны

