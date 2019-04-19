Фронтовой бомбардировщик припарковался на одной из улиц Гомеля

Легендарный Су-24 станет частью памятного комплекса и получит прописку по соседству с вузом, который носит имя создателя самолета. Авиамашину поставили на постамент. Впереди работы по стилизации прилегающей территории под взлетную полосу. Идея памятного комплекса в честь знаменитого земляка и основателя советской реактивной авиации принадлежит техническому университету Гомеля, где уже много лет существует музей, посвященный страницам биографии Павла Сухого.

Все работы завершат в ближайшие несколько недель. Открытие памятного комплекса состоится в День Победы.