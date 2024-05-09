Фронтовой привал с песнями Победы, полевая кухня и телепорт в "Минск послевоенный" - в столице масштабно встречали Великий Май

92 года мне. Радоваться всему надо. Ценить надо не только чистое небо, но и каждый колосок хлебушка.

Фронтовой привал с песнями Победы, полевая кухня и телепорт в "Минск послевоенный". Так в столице масштабно встречают Великий Май! Для гостей праздника - десятки интерактивных площадок.о собрала краски, ноты и эмоции Дня Победы.Великий Май. Солнечный полдень. И такой яркий старт! "Забег отважных" открыл сегодня праздничную эстафету в столице. Самым юным спортсменам - 4 года. Всего же на дистанции - тысяча белорусов."Мы помним! Мы гордимся!" Такая концертная программа - у Дворца спорта. 9 мая это центральная локация. С интерактивами для детей и щедрой ярмаркой.Солдатская каша, партизанский лагерь и, конечно, фронтовые мелодии. На такой победной волне сегодня встречала гостей зеленая площадка вдоль проспекта Победителей., - говорит женщина., - считает парень., - говорит другая., - призналась девушка., - сказала пожилая женщина."Исторический телепорт" знакомит с Минском послевоенным. Здесь и антуражная квартира с бытовыми зарисовками. Рядом - ретро-техника, любимые советские настольные игры и танцплощадка. Вальсируют все!В прошлом - военное детство. Сегодня - пример позитива и жизнелюбия. У Полины Кацубы - двое детей, четверо внуков и 7 правнуков. А после этих зажигательных танцев у Полины Алексеевны - плюс сотни поклонников.Жизнь - ценим, а настоящее - выстраиваем с заботой о будущем. Именно эти качества приводят на Великий праздник. Это не просто повод отдохнуть, но и поблагодарить!Самобытные выставки и семейные квесты, мастер-классы и флэшмобы. Сегодня все старались запомнить каждое мгновение Великого Мая.Еще одна колоритная локация - это белорусское подворье. Специально к празднику возвели импровизированную деревню. Рассказывают о забавах и наших традициях. Здесь, например, настоящее народное караоке. И сейчас я предлагаю всем вместе спеть главную песню этого дня.