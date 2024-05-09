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Фронтовой привал с песнями Победы, полевая кухня и телепорт в "Минск послевоенный" - в столице масштабно встречали Великий Май

Фронтовой привал с песнями Победы, полевая кухня и телепорт в "Минск послевоенный". Так в столице масштабно встречают Великий Май! Для гостей праздника - десятки интерактивных площадок.

Елена Витко собрала краски, ноты и эмоции Дня Победы.

Великий Май. Солнечный полдень. И такой яркий старт! "Забег отважных" открыл сегодня праздничную эстафету в столице. Самым юным спортсменам - 4 года. Всего же на дистанции - тысяча белорусов.

Фронтовой привал с песнями Победы, полевая кухня и телепорт в "Минск послевоенный" - в столице масштабно встречали Великий Май
"Мы помним! Мы гордимся!" Такая концертная программа - у Дворца спорта. 9 мая это центральная локация. С интерактивами для детей и щедрой ярмаркой.

Солдатская каша, партизанский лагерь и, конечно, фронтовые мелодии. На такой победной волне сегодня встречала гостей зеленая площадка вдоль проспекта Победителей.

"Мы приехали с Кузбасса. Уже утром здесь побывали, потом побывали на другом концерте - и снова сюда вернулись", - говорит женщина.

"Мы с семьей выбрались отметить 9 Мая. Это праздник всей страны", - считает парень.

"У меня дед воевал. Потерял там ногу, но вернулся. И у мамы моей была семья, где 17 детей", - говорит другая.

"Глядя на подвиг своего народа в прошло, я настолько вдохновилась, что тоже решила защищать свою Родину и поступать в Военную академию", - призналась девушка.

"Мы просто счастливы, что у нас есть такой праздник. Он самый главный - из поколения в поколение", - сказала пожилая женщина.

"Исторический телепорт" знакомит с Минском послевоенным. Здесь и антуражная квартира с бытовыми зарисовками. Рядом - ретро-техника, любимые советские настольные игры и танцплощадка. Вальсируют все!

В прошлом - военное детство. Сегодня - пример позитива и жизнелюбия. У Полины Кацубы - двое детей, четверо внуков и 7 правнуков. А после этих зажигательных танцев у Полины Алексеевны - плюс сотни поклонников.

Полина Кацуба, жительница г. Минска:
92 года мне. Радоваться всему надо. Ценить надо не только чистое небо, но и каждый колосок хлебушка.
Жизнь - ценим, а настоящее - выстраиваем с заботой о будущем. Именно эти качества приводят на Великий праздник. Это не просто повод отдохнуть, но и поблагодарить!

Самобытные выставки и семейные квесты, мастер-классы и флэшмобы. Сегодня все старались запомнить каждое мгновение Великого Мая.

Еще одна колоритная локация - это белорусское подворье. Специально к празднику возвели импровизированную деревню. Рассказывают о забавах и наших традициях. Здесь, например, настоящее народное караоке. И сейчас я предлагаю всем вместе спеть главную песню этого дня.

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