ФСБ России опубликовала ранее засекреченные архивы о сотрудничестве польской Армии Крайовой с гитлеровцами

Федеральная служба безопасности России опубликовала ранее засекреченные архивные материалы о сотрудничестве польской Армии Крайовой с гитлеровцами.

В материалах содержатся сведения, что часть варшавских нелегальных военизированных формирований участвовала в уничтожении мирного белорусского и украинского населения, об уничтожении в своих рядах тех, кто лояльно относился к Советскому Союзу и советским партизанам, а также информация о готовившемся терроре против офицеров Красной армии.

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После Второй мировой, Великой Отечественной войны Польша старательно убеждает всех, будто ее население среди стран, оккупированных нацистской Германией, меньше всего сотрудничало с оккупантами. Однако архивы говорят, что есть множество фактов, которые неопровержимо свидетельствуют об обратном.

Из рассекреченного донесения начальника оперативной группы Прокопюка

Из рассекреченного недавно донесения начальника оперативной группы подполковника госбезопасности Прокопюка: "В № 83 от 7/03-44 г. газеты "Новый голос", издаваемой немцами на польском языке в Люблине, была размещена провокационная статья, называлась "Красная армия получила приказ о ликвидации польских партизан". В статье опубликован липовый приказ командования партизанской бригады им. Сталина якобы о том, что по "приказу генерал-лейтенанта Пономаренко намечаются аресты польских партизан".

Через эту газету немцы постоянно вели активную антисоветскую агитацию. Призывали поляков объединиться против СССР. На тот момент немцы, кстати, начали формировать вооруженные отряды против советских партизан и польских патриотов, некоторые звенья польских нелегальных организаций напрямую контактировали с гитлеровцами.

Из сообщения руководителя действовавшей в Пинской области опергруппы Мухина

Вот еще. По информации руководителя действующей в Пинской области оперативной группы, в Столбцовском и Несвижском районах находилась формируемая немцами Польская добровольческая армия под названием "Польские легионы", тогда в них было 1500-1700 человек.

Из донесения руководителя опергруппы НКГБ СССР майора госбезопасности Карасева

Из донесения руководителя опергруппы НКГБ СССР майора госбезопасности Карасева: в мае 1944-го командир польского нелегального отряда "Шанец" (действовал в районе Островца) получил от немцев автоматическое оружие, а также нагрудные знаки с изображением польского герба, белого орла с надписью на польском и немецком языках.

По инициативе немцев с конца января 1944-го командир польской бригады Лопашко начал с ними переговоры, о борьбе с партизанами. А после них в этих районах гебитскомиссар Вульф отдал приказ о прекращении военных действий между немецко-литовскими и польскими вооруженными силами.

Из спецсообщения от 31 января 1945 г на имя замнаркома госбезопасности СССР

Обнародованы и рассекреченные спецсообщения. В одном (датировано 31 января 1945-го) на имя заместителя наркома госбезопасности СССР сообщается, что по сведениям агента летом 1944-го (когда опергруппа прибыла в район Кракова) командир полка Армии Крайова Краковского воеводства майор Боровой дал секретное указание по отрядам своего полка - "расстрелять всех евреев, находящихся на службе АК, в связи с тем, что они якобы могут перебежать к советским партизанам и сообщить сведения об АК, ее задачах и структуре". И убийства последовали.

Из спецсообщения от 12 марта 1945 г народному комиссару госбезопасности СССР Меркулову

Достоянием общественности стал и такой любопытный документ: спецсообщение от 12 марта 1945-го народному комиссару госбезопасности СССР Меркулову. Особой группой Героя Советского Союза Шихова (действовала в Вилейской области) был задержан бандит Эдуард Войткевич. Он, общаясь с Шиховым, полагал, что имеет дело с главарем банды, и сообщил ему о своей принадлежности к польской банде Комаря, назвал свою кличку (Панцеш) и рассказал, что в бандгруппировке Комаря 60 кадровых бандитов, что есть 5 пулеметов и много автоматов.