ФСБ России: задержанные террористы имели контакты на украинской стороне

Все те, кто стрелял и убивал людей в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, найдены и задержаны. Ранее глава ФСБ доложил президенту России о задержании 11 человек - четверых убийц, тех самых, которые расстреливали людей в "Крокус Сити Холле", и еще семерых их подельников.



Террористы пытались скрыться, но были остановлены в Брянской области по пути в Украину - там для них, по данным ФСБ, было подготовлено "окно", имелись также соответствующие контакты с кураторами на той стороне. Силовики сейчас устанавливают сообщников, выясняют все связи. Задержанных уже допросили. Один из них, стоя на коленях, сбивчиво отвечал на вопросы. Говорит: убил из-за денег.