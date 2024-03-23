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ФСБ России: задержанные террористы имели контакты на украинской стороне
Все те, кто стрелял и убивал людей в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, найдены и задержаны. Ранее глава ФСБ доложил президенту России о задержании 11 человек - четверых убийц, тех самых, которые расстреливали людей в "Крокус Сити Холле", и еще семерых их подельников.
Террористы пытались скрыться, но были остановлены в Брянской области по пути в Украину - там для них, по данным ФСБ, было подготовлено "окно", имелись также соответствующие контакты с кураторами на той стороне. Силовики сейчас устанавливают сообщников, выясняют все связи. Задержанных уже допросили. Один из них, стоя на коленях, сбивчиво отвечал на вопросы. Говорит: убил из-за денег.
МВД России: четверо задержанных после теракта в "Крокусе" имеют иностранное гражданство
В МВД России заявили, что все четверо мужчин, которых задержали по подозрению в осуществлении теракта, - иностранцы.
Западные СМИ распространяют ложную информацию о теракте в России
Что касается версий того, кто стоит за кровавым терактом, необходимо дождаться первых официальных заявлений от служб, которые занимаются расследованием. Но за рубежом этого делать не стали. Обращает на себя внимание то, как быстро, например, в США назвали виновника. Так, Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Киев причастен к атаке. Ну а западные СМИ, приняв фейк за чистую монету, активно тиражируют идею о причастности к событиями в Москве ИГИЛ. Подтверждений этому, естественно, нет.
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