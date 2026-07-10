Фудкорты, подворья с угощениями и новые локации - "Александрия собирает друзей" в Шкловском районе

Лето - время фестивалей. Самый душевный "Александрия собирает друзей" в Шкловском районе 11 июля пригласит ценителей народного творчества окунуться в атмосферу единства и праздника "Купалье".

Километровые фудкорты, подворья с угощениями, новые локации. Расскажем, чем будут удивлять в этом году.

"Александрия собирает друзей"

Там, где появляется народный ансамбль народной песни "Тимавляне" (назван в честь родного поселка Тиманово), всегда праздник. Гордятся историей коллектива, а еще репертуаром. Самые лучшие песни повезут в Александрию.

"Березуха" - молодое поколение артистов коллектива, который также признается в любви к родной земле в каждом выступлении. А еще любят водить хороводы, обещают не пропустить никого мимо своего подворья без угощений.

"Для нас, для климовчан, это большая честь быть частью этого масштабного и грандиозного мероприятия. Ведь празднование Купалья в Александрии для нас - это праздник в первую очередь дружбы, культуры и наших традиций", - поделилась артистка.

Целую россыпь уникальных сувениров из глины, дерева, соломы привезут с собой климовичские мастера. Кстати, у фестиваля в этом году новый символ - купальская берегиня. Славянский мифологический образ женщины, связанный с водой и природой. Будет что предложить гостям, а их будет немало.

Дипломатические миссии 14 стран посетят праздник и 24 представительств, в том числе Азербайджана, КНДР, Турции, Вьетнама, Словакии и Японии. Масштабно о себе заявят российские регионы артистами и мастерами.

Юлия Семенова, директор Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы:

"Будет проходить ярмарка-выставка, которая называется "Под покровом купальской берегини", которая, конечно же, посвящена Году белорусской женщины и пятилетке качества. В рамках этой ярмарки будут представлены все регионы Могилевской области, все области Республики Беларусь. И в этом году будет представлено 29 регионов Российской Федерации. Очень интересные интерактивные программы приготовлены на подворьях".

Ирина Лещенко, замдиректора Могилевской областной филармонии:

"К нам приедет Смоленский оркестр русских народных инструментов, программа Могилевской областной филармонии, оркестр народных инструментов совместно с известной исполнительницей Российской Федерации Еленой Курской, заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль песни и танца "Медуница". Главным музыкальным событием нашего праздника станет концерт "Александрия - любовь с первого взгляда", который начнется в 21:00".

Горки принимают финал республиканского проекта "Властелин села". 6 семей из каждого региона Беларуси - самые талантливые и трудолюбивые - приехали за путевкой в Александрию.

Визитная карточка, конкурс караваев с дегустацией и, конечно, подворий. Вот уж где ломились столы с угощениями. Кто-то еще думает, что жить в деревне плохо?! Семья Полойко из Мостовского района переубедит всех.

Виктория и Виктор Полойко

Виктория и Виктор Полойко, участники республиканского проекта "Властелин села" (Мостовский район, Гродненская область):

"Жить в деревне - это тяжелый труд и большое-большое счастье. Свежий воздух, большой двор, свой огород, свое домашнее сало, своя картошечка, свой огурчик. Мы белорусы. Земля - это наше богатство".

Конкурсы "Властелин села" сродни реальной жизни: и коня запрячь, и косовицу качественно провести, корма заготовить. А драники умеют готовить все. Этого у белорусов не отнять. Участники конкурса готовили их на колоде.

Победителя проекта, кто увезет самые ценные подарки, мы узнаем 11 июля - специальная локация для награждения украсит фестиваль в Александрии, где всех ждут на праздник.