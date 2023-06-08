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Фура с оторвавшимся колесом вылетела в кювет и опрокинулась в Дрогичинском районе
В Дрогичинском районе оторвавшееся от фуры колесо спровоцировало ДТП с тремя автомобилями, сообщает БЕЛТА.
Авария случилась 8 июня около 14.15 на 497-м км автодороги М10 Гомель - Кобрин. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Volvo с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes с цистерной под управлением 46-летнего жителя Ивацевичей. После столкновения у Volvo оторвалось колесо и врезалось в легковой автомобиль Kia. От удара легковушка вылетела в кювет. Фура также съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП водители грузовых автомобилей не пострадали, 54-летнего водителя легковушки после оказания медицинской помощи отпустили домой.
В Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения. Только максимальная собранность, концентрация внимания и неукоснительное соблюдение ПДД являются залогом безаварийной езды.
Фото: Pixabay
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